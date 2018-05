Horb-Bildechingen. Zum ersten Mal fand der Musikcocktail am Sonntagnachmittag im Garten von Straubs Krone in Bildechingen statt. Die sommerlichen Temperaturen waren gegeben, und so waren die Biergarnituren schon nach kürzester Zeit gefüllt. "Das ist eine schöne Sache. Ich bin echt froh, dass so viele gekommen sind. Nun weicht auch die Nervosität", erklärt Martin Straub. Er sei auf Horb aktiv zugekommen, um seinen Wunsch zu äußern. Denn vom Musikcocktail sollten alle Bürger rund um Horb etwas haben, und so schlug er vor, dass dieser neben dem Alten Freibad auch einmal in seinem Garten umgesetzt werden könnte. Hans Dreher, Vorsitzender des Blasmusikverbands Freudenstadt, beschrieb das Ambiente als passend und hoffte, dass sich weitere Wirte dem Beispiel anschließen würden. Er freute sich auf Marsch, Polka und moderne Lieder mit der Musikkapelle Bildechingen-Horb unter der Leitung seiner Tochter, Stefanie Ewald. So erlebten die Gäste Klassiker wie "Wir Musikanten", aber auch Oldies wie "Ramona". Für die Bewirtung im Schatten und auf den Sonnenplätzen sorgte das Straubs-Krone-Team.