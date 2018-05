Horb a. N. Blasmusik nonstop füllt das Bockbier-Festzelt

Horb. Was man vor zwei Jahren als Neuerung einführte, das hat sich so gut bewährt, dass man es auch in diesem Jahr wieder als festen Bestandteil des Bockbierfestes nutzte. Abwechselnd wurde auf zwei Bühnen im großen Festzelt, das die Musikkapelle Altheim auch in diesem Jahr auf den Festplatz gestellt hatte, gespielt. Keine langen Umbaupausen, keine ewiges Notengeblätter zwischen den einzelnen Stücken – dafür Musik pur in allerbester Qualität.

Bandbreite moderner Blasmusik zeigte deutlich, dass die Zeiten des angestaubten Images der Blasmusik längst vorbei sind

Eröffnete wurde diese Mega-Werbeveranstaltung für die "dicke Backen-Musi", wie sie der Bildechinger Musikverein-Vorstand Michael Götz gerne nennt, von den beiden Spitzenorchestern aus Böffingen und Haifingen, die gleich mit ihren breiten Repertoires die Richtung des gesamten Tages vorgaben. Sie legten damit den musikalischen Grundstein für diese Abschlussveranstaltung des Traditionsfestes der Altheimer Musikanten. Ob nun die Bauernkapelle aus Böffingen unter Stabführung von Michael Käufer die "Sorgenbrecher-Polka" intonierten oder die Kollegen aus Hailfingen in das Auge des Tigers (Eye of the Tiger) blicken, das war nicht wirklich wichtig, denn Tradition und Moderne fand auch in der Blasmusik schon lange zusammen. Die Gesamtheit dieser Demonstration der Bandbreite moderner Blasmusik zeigte deutlich, dass die Zeiten des angestaubten Images der Blasmusik längst vorbei sind. Moderner Sound im überlieferten Gewand prägt heute dieses Genre.