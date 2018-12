Horb a. N. Bis zum Roboter-Menschen dauert es noch

Horb. Organisiert hatte den Besuch der Wirtschafts- und Sozialkundelehrer Manfred Fath, der seine Klassen zu dem Austausch mit der Abgeordnete eingeladen hatte. Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs für die Fachhochschulreife (BKFH) und das Produktdesign (2BKPD2) sowie die Pharmazeutisch-Technische AssistentInnen (2BKPH1-1 und 2BKPH1-2) waren in die Aula gekommen, um mit Esken zu diskutieren. Nach der kurzen Begrüßung durch Schulleiter Jochen Lindner stellte Esken ihr "Doppelleben" als Bundestagsabgeordnete in Berlin und im Wahlkreis Calw/Freudenstadt vor.

Seit 2013 sitzt die Abgeordnete für die SPD im Bundestag und arbeitet für ihre Fraktion im Innenausschuss und im Ausschuss für Digitale Agenda, im Beirat der Bundesnetzagentur sowie in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz.

Den Einstieg in die Diskussionsrunde fand eine Schülerin mit der Frage, wie Esken denn dazu gekommen sei, Politikerin zu werden. Ihre Antwort war schnell gefunden: Soziales Engagement gepaart mit politischem Gestaltungswillen, wie sie das im Elternhaus kennengelernt habe. Beruflich startete Esken mit vielen ungelernten Tätigkeiten als Fahrerin, in der Gastronomie und als Schreibkraft, bevor sie die Ausbildung zur Informatikerin absolvierte und in der IT-Branche tätig war. "In der Familienphase blieb mir – vor allem wegen fehlender Betreuungsangebote – nichts anderes übrig, als zugunsten der Kinder auf die berufliche Karriere zu verzichten", erklärte Esken, die Mutter von drei Kindern ist. Den jungen Frauen im Publikum sagte sie deshalb: "Auch wenn ihr Kinder bekommt: Bleibt am Ball, erhaltet euch eure Berufsfähigkeit – man ist so schnell raus!"