Horb a. N. Bilder halten den schönen Moment fest

Die Fotos zeigen jedoch nicht die spanische Küste, sondern die Reiseziele von Familie Dezember und Schönheiten, die der Familienvater eingefangen hatte. Beim Rundgang beschrieb er den Heimbewohnern seine Auswahl aus unzähligen Fotos, denn bereits in jungen Jahren entdeckte der Dornstetter die Leidenschaft zur Fotografie. "Der Grundstein wurde an meiner Erstkommunion gelegt und das ist schon 40 Jahre her", meinte er.

Seine Fotos seien nicht mit einem Bildbearbeitungsprogramm verändert worden, sondern würden den Moment zeigen. Daher könnte der Betrachter meinen, dass der Schwan aus Radolfszell geschwitzt hätte, als er fotografiert wurde. Mit einem Ultrazoom hatte Dezember den Schwan jedoch auf dem Bodensee aufgenommen.

Der Zuschauer könne sich auch beim Foto "Mein Freund Frodo" so fühlen, als ob er mit dem Hund durch die irländische See springe. Bei jedem Foto finde sich ein QR-Code, der mit einem Smartphone abgescannt werden könne. So können Interessierte Infos über dieses erhalten. Zudem erfahren sie mehr über den Fotografen, der eigentlich kein "Hundefan" sei, aber den lebendigen Frodo in sein Herz geschlossen habe. Immer wieder taucht auch die Glaskugel in seinen Fotografien auf, so auch im Waldbild.

Während der Schulzeit habe er viel fotografiert, aber zu Ausbildungsbeginn aufgehört. 1988 nahm er das Hobby mit der Spiegelreflexkamera seines Vaters wieder auf. Neben Urlaubsfotos wurden auch Porträts festgehalten. "Ich fotografiere aber eigentlich keine Personen. Erst neulich habe ich Freunden einen Gefallen getan", meint der Hobbyfotograf. Zu seinen Hauptaufgaben gehören jedoch Kommunionen, wobei er auch schon bei Konfirmationen, Firmungen und weiteren Kirchenfesten Fotos geschossen hatte.

Zufallsaufnahmen, wie der Fußabdruck seiner Tochter Franziska im Sand, kamen erst zuhause am Computer in die engere Auswahl. "Manchmal fotografierst du etwas, was im Sucher der Kamera ganz anders wirkt, als am Computer", erklärt der Familienvater. Sein Foto "Stille" beispielsweise habe er im Urlaub mit der Handy-Kamera verewigt. "Das zeigt, dass man keine teure Ausrüstung braucht", scherzt er. Die Technik habe sich schnell entwickelt und vor rund fünf Jahren rüstete er auf digitale Technik um. "Du kannst heute unzählige Fotos machen. Früher war es teuer", erinnert sich der gelernte Maurer.