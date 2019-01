Horb a. N. Bildechingen: Narrenbaumstellen und Polonaise zum Jubiläum

Horb-Bildechingen - "Blockstreckerhausen" war auch am Samstagabend ganz in Narrenhand. Drei Tage feiert die Narrenzunft ihr 30-jähriges Bestehen und am Samstag stellten sie ihren Narrenbaum auf. Schwerstarbeit, die von den 18-Stunden-Musikern aus Sulz musikalisch begleitet und vom schaurigen Hexentanz der Narrenzunft Salzstetten umrahmt wurde. Nach gut einer Stunde bunten Treibens ging es dann per Narrenpolonaise vom Narrenbaum zum Festzelt.