Horb a. N. Bildechingen: Müllferkel entsorgt illegal seine Bauabfälle

Norbert Link, Fronmeister des Stadtteils, entdeckte am Donnerstagabend drei große, 160 Liter fassende Müllsäcke, die zwischen den Containern abgestellt waren. Er rief Ortsvorsteher Ulrich Beuter an seinem Urlaubsort an und fragte nach, was er tun soll. Dieser bat ihn, die Presse und die Polizei zu informieren und entsprechende Schritte zu unternehmen, damit man die Identität des Verursachers herausfindet.

Als Link am Freitagmorgen nochmals vorbeischaute, stand ein vierter Abfallsack und eine Art runde Liegefläche (Polster oder so ähnlich) zusätzlich da. Also machte der Fronmeister wie ihm geheißen. Er rief die Polizei und die Presse an, die dann auch Vorort erschienen. Natürlich musste man nachsehen, was in den Müllsäcken eingepackt war. Es stellte sich heraus, dass es Reste einer Renovierung waren.

Farbkübel mit eingetrockneten Farbresten, Reste von Fliesen und Putz, gebrauchtes Schleifpapier, Tapetenreste, Fenstergummi, Hausmüll, Lampenschirme und sonstiger verschmutzter Unrat brachte diese erste Inaugenscheinnahme zu Tage. "Da hat sich jemand die paar Euro für die korrekte Entsorgung über die Deponie in Rexingen sparen wollen", glaubt einer der Polizeibeamten, fügt aber an, dass diese illegale Entsorgung den Verursacher teuer zu stehen kommen kann.