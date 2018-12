Horb a. N. BI will alles erst mal sacken lassen

Oberbürgermeister Peter Rosenberger sagte am Tag nach der Gemeinderatsitzung: "Man muss unterscheiden zwischen den Interessen der Ahldorfer Bevölkerung und der Verantwortung des Gemeinderats für die Gesamtstadt mit ihren 25 000 Einwohnern. Die Emotion der Menschen kann ich dabei sehr gut verstehen. Dass die Abwägung des Gemeinderats zwischen den Argumenten der BI und der Weiterentwicklung der Gesamtstadt nicht einfach ist, ist offensichtlich. Deshalb ist es gerade so wichtig, alle Fakten zu kennen, bevor eine endgültige Abwägung stattfindet. Und nichts als die Einholung dieser Fakten hat der Gemeinderat beschlossen. Bezugnehmend auf die Äußerungen von Frau Nuss muss ich festhalten, dass moderne Gewerbegebiete heute mit Sicherheit anders entwickelt werden, als noch vor Jahrzehnten. Dies den Stadträten in der heutigen Situation vorzuhalten, ist gewiss nicht zielführend."