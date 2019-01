Horb a. N. Bewaffneter Überfall auf Spielcasino

Die Frau mit Alien-Maske

Im März 2012, als eine Gestalt mit Alien-Maske und schwarzer Kleidung in einem Spielkasino auftauchte und Geld – doch am Ende ging alles schief und die 29-jährige Täterin wurde gefasst und verurteilt

Auch sie hatte mit vorgehaltener Pistole die Angestellten bedroht und sich die Schlüssel von zwei Tresoren geben lassen, aus denen sie dann das Geld nahm – 13 700 Euro. Das Brisante: Die Täterin war selbst Angestellte in dem Spielkasino. Das wurde ihr letztlich zum Verhängnis, denn die Angestellten hatten die Stimme der Täterin gehört und ihren Verdacht der Polizei mitgeteilt. Diese stand dann bei ihrer Heimkehr vor der Tür.

Die professionelle Bande

2015 hielt eine Serie von bandenmäßig begangenen Einbruchdiebstählen die Besitzer von Spielcasinos in Atem. Die schweren Einbruchsdiebstähle liefen immer nach demselben Muster ab. Meist zu dritt stiegen die Einbrecher in Spielcasinos ein und knackten die dortigen Spielautomaten. In das Horber Casino Magic brachen sie zweimal ein, ins zweihundert Meter entfernte Novolino einmal. Die Bande suchte auch in Objekte in Stuttgart, Bodelshausen, Hechingen, Rottenburg-Oberndorf, Waiblingen und im weit entfernten Herborn heim. Alle Einrichtungen waren übrigens alarmgesichert und videoüberwacht.

Die Einbrecher gingen hatten ihre Methode: Zwei Täter stiegen ein, ein Täter stand Schmiere und hatte die Aufgabe, mit den beiden Akteuren im Inneren der Objekte Kontakt zu halten. Dies geschah per Handy. Dieser Telefonkontakt brachte der Kripo den Fahndungserfolg, da die Mobilfunkgeräte immer in der jeweiligen Funkzelle eingeloggt waren. Die Kripo beantragte daraufhin eine Telefonüberwachung, mit der man zumindest zwei Tätern ihre Tatbeteiligung nachweisen konnte.