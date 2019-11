Horb a. N. Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall

Kurz nach 7 Uhr bog der 33-Jährige mit seinem Auto vom Auchert in die Straße "Am Spitalhof" ab. Dort fuhr er langsam, aber in Schlangenlinien, in Richtung Einmündung Lerchenstraße, wo er abbog. In der Lerchenstraße kam er nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er gegen einen entgegenkommenden Toyota, dessen Fahrerin geistesgegenwärtig bereits angehalten hatte. Nach dem Unfall setzte der Opelfahrer kurz zurück, beschleunigte dann wieder und fuhr an dem Toyota vorbei.