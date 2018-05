Horb a. N. Betrunkene verursacht fünf Unfälle

Horb. Wie die Polizei berichtet, gingen ab 21.50 Uhr mehrere Anrufe ein. Augenzeugen meldeten ein beschädigtes Auto und mehrere Unfälle. Eine Streife rückte sofort aus und traf letztendlich in Ihlingen auf einen unfallbeschädigten Mercedes und dessen betrunkene Fahrerin.

Die 38-Jährige war zuvor mit diesem Auto von Mühlen über Horb nach Ihlingen gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam die Fahrerin in Höhe des Sportplatzes Mühlen nach links von der L370 ab und überfuhr einen Leitpfosten. Davon unbeeindruckt lenkte die Frau ihren Wagen wieder auf die Landstraße zurück, wo es bei der Horber Kläranlage zu einem weiteren, kräftigen Rempler gekommen sein muss. Zumindest fand die Polizei dort ein großes Splitterfeld mit verschiedenen Fahrzeugteilen. In der Mühlener Straße in Horb prallte die Betrunkene gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. An der ampelgeregelten Kreuzung bei den Christopherusbrücken streifte sie ein vor der Ampel wartendes Auto.

Danach ging die Fahrt weiter nach Ihlingen, wo die Mercedeslenkerin beim "Grünen Baum" über die Mittelinsel fuhr und zwei Fahrbahnteiler flachlegte. Nach weiteren einhundert Metern war die Fahrt an einer Leitplanke zu Ende. Der von der 38-Jährigen gesteuerte Mercedes war stark beschädigt und musste später abgeschleppt werden.