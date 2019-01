Horb a. N. Betrunkene gehen am Bahnhof aufeinander los

Als die Beamten am Bahnhof ankamen, trafen sie dort auf ein sichtlich gezeichnetes Opfer. Der 56-Jährige blutete am Kopf. Nase und ein Auge waren geschwollen. Laut Polizei schlug ein dem Opfer bekannter Mann gegen 19.20 Uhr beim Betreten des Bahnhofs unvermittelt auf ihn ein. Der 56-Jährige ging zu Boden, was den Angreifer aber nicht davon abhielt, weiter nach ihm zu treten. Wegen der erlittenen Verletzungen kam das Opfer später ins Krankenhaus.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte den 37 Jahre alten Tatverdächtigen im Stadtgebiet stellen. Täter und Opfer waren zur Tatzeit betrunken. Für den mutmaßlichen Schläger zeigte das Atemalkoholgerät umgerechnet 1,7 Promille, für den Geschlagenen etwas über 1,9 Promille.

Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ist eingeleitet. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 07451/96-0 beim örtlichen Polizeirevier melden.