Horb a. N. Betrunkene Autofahrerin baut mehrere Unfälle

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 38-Jährige am Samstag zunächst auf Höhe des Sportplatzes Mühlen von der L 370 abgekommen und gegen einen Leitpfosten gefahren. "Davon unbeeindruckt lenkte die Frau ihren Wagen wieder auf die Landstraße zurück, wo es bei der Horber Kläranlage zu einem weiteren, kräftigen Rempler gekommen sein muss", heißt es im Polizeibericht. Die Beamten fanden dort ein großes Splitterfeld mit verschiedenen Fahrzeugteilen.

In der Mühlener Straße in Horb prallte die 38-Jährige gegen einen geparkten Wagen, streifte ein Auto an der Ampel bei den Christopherusbrücken und fuhr über zwei Fahrbahnteiler beim "Grünen Baum" in Ihlingen - bis ihre Fahrt in einer Leitplanke endete.

Die Beamten stellten bei einem Alkoholtest einen Wert von deutlich über zwei Promille fest. Den Führerschein konnten sie ihr nicht abnehmen: Sie hatte gar keinen. Der Sachschaden lag bei mindestens 4500 Euro. Ob die Frau weitere Schäden angerichtet hat, war noch offen.