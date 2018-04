Horb a. N. Besucher entdecken Georgien

Horb-Betra. Im Gasthaus Adler fand am Wochenende ein "Georgischer Abend" statt. Die Einladung kam bei der Bevölkerung sehr gut an. Nach einem Abendessen begann das Event. Wenig später folgte ein Auftritt der georgischen Folkloregruppe "Abadelia" aus Tiflis, die mit georgischer Tanz- und Gesangsfolklore bestens unterhielten. Die Gruppe besteht aus drei jungen georgischen Tänzerinnen und einem jungen Mann. Man erfuhr unter anderem, dass in den abgelegenen Teilen Georgiens bis heute ein interessantes Dorfleben vorherrscht. Besonders die Jugend ist in Georgien sehr tanzfreudig.