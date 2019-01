Horb a. N. Besuch auf der größten Insel im Bodensee

Am Sonntagnachmittag, 17. Februar, geht es auf die Hochebene bei Bad Imnau.

März

In der Hoffnung auf gute Fernsicht geht es am Sonntag, 10. März, über den Schönbuchtrauf zum Schönbuch-Turm. Am Donnerstag, 14. März, trifft man sich zur Kreuzerputzete. Am Freitagabend, 15. März, findet die Hauptversammlung der Ortsgruppe im Steiglehof statt. Eine Ganztagstour folgt am Sonntag, 31. März. Es geht zu den alten noch verbliebenen Grenzsteinen zwischen Ihlingen und Bittelbronn.

April

Der April beginnt mit einer Mitgliederversammlung in Baiersbronn am Samstagnachmittag, 6. April. Eine Anmeldung ist erforderlich. Am Ostermontag, 22. April, ist eine Ganztagswanderung von Rottenburg übers Weggental zum Heuberg und zurück vorgesehen.

Mai

Der Sonntag, 19. Mai, steht unter dem Motto "wandern auf einer Insel". Man fährt mit der Bahn zur Reichenau im Bodensee.

Juni

An Pfingstmontag, 10. Juni, geht es zur Orchideenwanderung bei Friedlingen, anschließend besucht man noch das Freilicht-Museum Neuhausen ob Eck. Die nächste Wanderung am Sonntag, 23. Juni, startet mit der Bahn nach Pforzheim. Von hier führt die Wanderung an der Nagold entlang bis Unterreichenbach.

Juli

Ein gemütlicher Grillnachmittag mit kleiner Rundtour ist für Samstagnachmittag, 6. Juli, vorgesehen. Am Sonntag, 14. Juli, ist eine Rundwanderung um Lützenhardt im Programm. Am Sonntag, 21. Juli, ist der Schwarzwaldverein bei den Freunden der Ortsgruppe Dießen eingeladen, da sie ihr 50-jähriges Bestehen feiern – mit einer Wanderung rund um Dießen.

August

Auf dem Jöckles-Grab-Weg bei Bergfelden ist die Gruppe bei einer Wanderung am Sonntag, 4. August, unterwegs. Der Sonntag, 25. August, wird bei einer Rundwanderung um Ammerbuch verbracht.

September

Wie in den vergangenen Jahren wird die Bezirksumwanderung mit der achten Etappe am Sonntag, 15. September, fortgesetzt. Am Sonntag, 29. September, werden die Horber zusammen mit der Ortsgruppe Waldachtal den Tonbacher Rundweg erwandern.

Oktober

Mit der allseits beliebten Besenwanderung wird am Sonntag, 6. Oktober, in den Monat gestartet. Der Sonntag, 27.Oktober, führt nach Klosterreichenbach, um der Geschichte von Mönchen und Lehnsbauern nachzugehen.

November

Am Freitagabend, 8. November, findet das gemütliche Beisammensein im Steiglehof auf dem Hohenberg statt. Mit einer Power-Point-Präsentation lassen die Wanderer das erste Halbjahr Revue passieren. Zur Halbtageswanderung wird am Sonntag, 17. November, nach Oberiflingen geladen.

Dezember

Für diesen Monat stehen zwei Termine im Plan: am Sonntag, 8. Dezember, mit einer vorweihnachtlichen Wanderung (kann auch eine Ausfahrt sein) und am Donnerstag, 26. Dezember, mit einer kleinen Abschlusswanderung am Stephanstag.

Donnerstagswanderungen

Unter der Woche finden die Donnerstagswanderungen mit rund zwei Stunden Gehzeit statt. Dazu gibt es regelmäßige Bekanntgaben im Schwarzwälder Boten.

Weitere Informationen: www.schwarzwaldverein-horb.de