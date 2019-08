Horb a. N. Beste Stimmung beim "Mini Cycling Festival"

Die Markthalle. Voll mit gut gelaunten Menschen. Volksfeststimmung. Doch draußen wird statt Bier fleißig Wasser gezapft. Und die Mädels und Jungs tanzen nicht auf den Tischen, sondern auf den "Spinning-Bikes".

Was eine tolle Stimmung auf dem "Mini Cycling Festival". Doch halt, so Stefan Leber. Er sagt: "Dreimal habe ich selbst das Mini-Cycling in Horb gemacht. Insgesamt bin ich Null auf Null rausgekommen. Weil das so ein tolles Event war, hat die Firma ICG – der Spinning-Bike Hersteller –­ gesagt, wir machen das jetzt in Eigenregie. Das entlastet mich natürlich total, weil die jetzt die Organisation übernehmen." Und damit wird das "Mini-Cycling-Festival" Teil der Tour des "Team ICG Club Ride" durch 13 deutsche Städte. Horb ist jetzt auch mit dabei.

Leber – auch als Trainer für ICG unterwegs – sagt: "Wir waren schon im Februar ausgebucht. Wir hätten 140 bis 150 Spinning-Bikes nach Horb holen können –­ so viel Nachfrage war da."