Horb a. N. Besonderer Hörgenuss für das Publikum

Weitere Glanzpunkte setzte Andres bei dem Arrangement zu dem Film "Die Kinder des Monsieur Mathieu". Zusammen mit dem gesamten Orchester zeigte sich die Sängerin routiniert und trug zum besonderen Klangerlebnis der einzelnen Titel wesentlich bei. Mit "Gabriels Oboe", geschrieben vom weltberühmten Komponisten Ennio Morricone, erwartete die Besucher ein weiterer Hörgenuss. Mehrere Orchester führten diesen Titel auf, oft auch unter der Leitung von Morricone persönlich. "Wobei das Arrangement von unserem Dirigenten bestimmt alle Versionen übertrifft", war sich Kufner sicher, dabei schien der stürmische Applaus ihm recht zu geben.

Als weiteres beachtliches Arrangement von Petrov präsentierten die Musiker "Starlight Express" von der Musical-Ikone Andrew Lloyd Webber. Stücke wie "Enigine of Love", "The Race is On" und "Light at the End of the Tunnel" wurden beeindruckend auf dem Akkordeon zu Gehör gebracht, was das musikalische Niveau der Akteure verdeutlichte. Dies wussten die Besucher entsprechend zu würdigen und hofften zudem auf weitere Zugaben. Mit "Highland Cathedral" beschenkte das Orchester seine Gäste und integrierte diese in die folgenden Weihnachtslieder. Zu "Süßer die Glocken nie klingen", "Leise rieselt der Schnee" und "O du fröhliche" stimmten die Musiker auf die besinnliche Zeit ein. Und weil Geben seliger ist als Nehmen, bat das Akkordeonorchester im Rahmen des Konzert um Spenden, die dem Projekt "Kwizera" in Ruanda zugute kommen sollen.