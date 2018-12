Horb a. N. Besinnliche Stunden mit Quiz

Auch in diesem Jahr hatte sich die junge Generation wieder ein gemütliches Rahmenprogramm einfallen lassen, um den Einwohnern ab 65 Jahren einen geselligen und unterhaltsamen Adventsnachmittag zu bescheren. Neben Kaffee und Kuchen trugen auch die musikalischen Beiträge der KLJB zur Geselligkeit bei. "Einige von uns sind ebenfalls Mitglied im Musikverein", verriet der Vorsitzende Simon Renz, der mit weiteren fünf Mitgliedern besinnliche Musikstücke beisteuerte. Selbstverständlich war auch für humorvolle Unterhaltung bestens gesorgt. Bei einem Quiz galt es, schwäbisch-alemannische sowie badische Begriffe zu erraten und ins Deutsche zu übersetzen. Am Abend besuchten sogar der Nikolaus (Dennis Schlotter) und Knecht Ruprecht (Simon Renz) die Senioren, welche von den jungen Mitgliedern selbst gebackene Brötchen aus dem Gabensack des Nikolaus erhielten. Ein gemeinsames Vesper mit Wurst und Käseplatte rundete die Adventsfeier der Senioren gelungen am Abend ab.