Horb a. N. Berufsausbildung 4.0 in Horb

Horb. Dass Industrieroboter im Zeitalter von Industrie 4.0 eine Schlüsselposition einnehmen, steht außer Frage. Die Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule in Horb hat nun nochmals in diese Zukunftstechnologie investiert. Ein Sechs-Achs-Roboter der Firma Kuka aus Augsburg wird in Zukunft für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen im Unterricht zur Verfügung stehen.