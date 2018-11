Horb a. N. Bereits seit dem Jahr 1953 gesanglich aktiv

Der Chor freut sich, mit Petra Rühle eine neue Sängerin in seiner Mitte begrüßen zu können. Ein Bibelwort aus dem Galaterbrief stellte Pfarrer Morein in den Mittelpunkt seines Grußwortes. Hier heißt es: "Lasst uns Gutes tun" und "Einer trage des Anderen Last". Als Beispiel führte er einen Chor an: Plötzlich trifft einer der Säger einen falschen Ton. Die anderen singen trotz kleinen Schrecksekunde weiter, überspielen den Fehler und bringen das Lied zu einem guten Ende.