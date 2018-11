Horb a. N. Bereits seit 1953 im Chor aktiv

Nach der Vorabendmesse trafen sich die Chormitglieder, ehemalige Sänger sowie Freunde zum gemeinsamen Abendessen im Gemeindehaus. Vitt würdigte noch einmal die Chormitglieder, die vorher in der Kirche geehrt worden waren, dankte Chorleiter Rebmann für seine langjährige Treue zum Kirchenchor.

Der Chor freut sich, mit Petra Rühle eine neue Sängerin in seiner Mitte begrüßen zu können. Ein Bibelwort aus dem Galaterbrief stellte Pfarrer Morein in den Mittelpunkt seines Grußwortes. Hier heißt es: "Lasst uns Gutes tun" und "Einer trage des Anderen Last". Als Beispiel führte er einen Chor an. Plötzlich trifft einer der Säger einen falschen Ton. Die anderen singen trotz einer kleinen Schrecksekunde weiter, überspielen den Fehler und bringen das Lied gemeinsam zu einem guten Ende. Ohne die Gemeinschaft wäre das nicht gelungen.