Horb a. N. Beisammensein mit Herz und Kunst

Vor dem Vereinsdomizil in der Neckarstraße standen Sitzgelegenheiten, das Awo-Banner drehte sich im Wind, und eine bunte Ballon-Girlande signalisierte den Menschen: Hallo, hier ist etwas los.

Für Snacks und Getränke war gesorgt, das Wetter passte, und entsprechend groß war das Interesse an dieser Abschlussveranstaltung, in deren Mittelpunkt die Ausstellung der talentierten Nachwuchs-Hobby-Künstlerin aus Salzstetten stand.

Die in Nagold lebende Malerin Muriel Shah hat "Marscha" ein wenig unter ihre Fittiche genommen, denn sie ist begeistert von der offenen, zuversichtlichen, spontanen, mutigen und energischen Art, mit der die 21-jährige Tochter der Awo-Mitarbeiterin Cornelia Vötsch ihre Arbeiten auf die Leinwand bringt.

Unbewusst erinnert ihre Handschrift, die sich noch sucht, an die unterschiedlichen Stilepochen von Kandinsky, doch immer noch kommt ihre unverbrauchte Freude am Malen und Experimentieren durch. Die junge Frau arbeitet überwiegend mit Acryl-Farben, lässt sich jedoch in der Wahl ihr anderen Arbeitsmittel viel Freiraum. Ob Spachtel, Pinsel oder Spritzer aus der Tube, das ergibt sich einfach. Muriel Shah beschreibt es so: "Da stört nichts Kopflastiges, bei ihr kommt alles aus dem Herzen." Und ganz viel Herz und im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl brachte sie in ihre besondere Art von Selbstporträt ein. Hier geht eine Frau in einem blau-weißen Farbstrudel durch ein Tor in eine neue, unbekannte Dimension. Dieses Bild hat "Marscha" ohne Hilfsmittel, nur mit ihren Händen gemalt. Nicht störte die Verbindung zwischen Malerin und Leinwand. Sie hat quasi ihre Seele hineingelegt.

Die gutbesuchte Ausstellung wurde musikalisch umrahmt von Felix Vees und ist noch bis zum 23. Juli in den Räumen der Awo in der Neckarstraße zu sehen.

Wer sich für eine der Arbeiten interessiert, kann die junge Künstlerin, die als Berufsziel "Staudengärtnerin" anstrebt, unter martina_voetsch@hotmail.de erreichen.