Horb a. N. Beim Punkt Anfragen taucht öfter mal ein "Dauerbrenner" auf

Oliver Faßnacht wollte als Vorsitzender des Fördervereins "Aussegnungshalle Talfriedhof Talheim" wissen, wie denn der Sachstand des Projekts sei. Er werde immer wieder in Gesprächen über Mitgliedschaft und Spenden über den Bau der Aussegnungshalle gefragt. "Leider kann ich keine andere Auskunft geben als dass die Pläne für die Baugenehmigung bei der Stadtverwaltung Horb am 30. Juli 2018 abgegeben wurden. Deshalb wäre es wichtig zu erfahren, wie weit es mit der Baugenehmigung ist, damit das Projekt dann ja auch für die Haushaltsplanung der Stadt Horb für 2019 berücksichtigt wird", schrieb Faßnacht in seiner Anfrage.