Horb a. N. Beim Flächenverbrauch Schlusslicht

Größter Flächenverbrauch für Wohnbau

Den Löwenanteil des Flächenverbrauchs macht laut Statistischem Landesamt der Wohnbau aus. Auf den Siedlungsbau entfielen 1128 Hektar, auf den Verkehr 170. Diese Fläche ist auch bei der letzten Erfassung am stärksten gewachsen, berichten das Landesamt, nämlich um 1201 Hektar oder 0,8 Prozent. Zum Jahresende 2016 bezifferte sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Baden‑Württemberg auf 517 434 Hektar.

2016 entfielen 197 712 Hektar oder knapp 40 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche auf Verkehr, das heißt Straßenverkehr, Wege, Plätze, den Bahn- und Flugverkehr. Bei 151 958 Hektar oder 29,4 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche handelte es sich um Wohnbaufläche, bei weiteren 71 721 Hektar (13,9 Prozent) um Industrie- und Gewerbefläche, weist das Landesamt aus.

Die Statistiker schränken allerdings ein: Siedlungs- und Verkehrsflächen umfassen in erheblichem Umfang Grün- und Freiflächen. "Flächenverbrauch" sei demnach nicht mit "Versiegelung" – also dem teilweisen oder vollständigen Abdichten offener Böden – gleichzusetzen. Nach ergänzenden Schätzungen des Statistischen Landesamtes sind in Baden-Württemberg knapp die Hälfte der Siedlungs- und Verkehrsfläche, etwa 239 148 Hektar oder 6,7 Prozent der Landesfläche, tatsächlich versiegelt.

Der Kreis Freudenstadt ist allerdings nicht die einzige Region mit geringem Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Bodenfläche. Die Werte gehen erwartungsgemäß weit auseinander: Die bebaute Fläche erreicht in den Verdichtungsräumen des Landes mit durchschnittlich fast 28 Prozent Flächenanteil deutlich höhere Werte als in den Randzonen (16 Prozent), den Verdichtungsbereichen im Ländlichen Raum (17 Prozent) oder im Ländlichen Raum im engeren Sinne mit zehn Prozent, so die Statistiker.

Die Zahlen für Freudenstadt bedeuten letztlich auch nicht, dass der Landkreis bei den Gewerbeflächen im Vergleich mit den Nachbarn total abfällt. Schaut man in die Region mit den Kreisen Calw und Tübingen und lässt den Größenvergleich der Kreise erst einmal außen vor, ergibt sich bei den Zahlen für 2017 folgendes Bild: Der Kreis Freudenstadt hatte 1199 Hektar Industrie- und Gewerbefläche, der Kreis Calw 1060 und Tübingen 1175. Im Kreis Freudenstadt verteilten sich die Betriebe jedoch auf 87 039 Hektar Gesamtfläche, während es in Calw mit 79 729 und in Tübingen mit 51 912 Hektar "dichter gebaut" aussieht.