Horb a. N. Beim Erdbeerfest das Morgenland schnuppern

Hor b. Denn: Das syrische Lokal Morgenland, das in der ehemaligen Buß gegenüber vom "Kloster" einziehen will, ist jetzt so gut wie startbereit. Die Horberin Eva Michielin hatte die beiden Syrer Abdul Rahim Khalaf und Alaa Eddin Al Jabara unterstützt, sich hier selbstständig zu machen.

M ichielin: "Das ›Morgenland‹ wird voraussichtlich am 19. Juni eröffnen, wenn es mit den Handwerkern klappt. Beim Erdbeerfest wollen wir den Auftakt machen, um die Horber neugierig zu machen."

Am Samstag, 26. Mai, ab 11 Uhr wird es also nicht nur die leckersten Erdbeeren in allen Variationen geben, sondern auch Ayran, Falafel und Co.