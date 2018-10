Horb a. N. Bei der Feuerwehr Mühlen wird vorbildliche Jugendarbeit geleistet

Wie Abteilungskommandant Wolfgang Schneider in der Hauptversammlung berichtete, wurden 16 Übungen abgehalten, darunter Übungen von Löschangriffen, Taktikunterricht, zwei Übungen zum Gewässerschutz und bei einer Übung ging es um Wasserbeförderung über lange Wegstrecken. Mehrere Kameraden nahmen an der gesamtstädtischen Fortbildung für Zug- und Gruppenführer teil. Elf Mann absolvierten die jährliche Fort- und Belastungsübung in Sulz und sieben Atemschutzträger nahmen an der gesamtstädtischen Ausbildung an der mobilen Brandübungsanlage teil.

Von Einsätzen blieb die Abteilung im vergangenen Jahr weitgehend verschont. Sie musste nur einmal wegen unklarer Rauchentwicklung im Egelstaler Weg ausrücken, die durch einen Rauchrückstau im Kamin verursacht wurde.

Mit dem Übungsbesuch war der Kommandant sehr zufrieden. Die Abteilung Mühlen sei, so Schneider, mit 26 Mann, davon 14 Atemschutzträger, elf ausgebildete Maschinisten, vier Gruppenführer und ein Zugführer, sehr gut aufgestellt.