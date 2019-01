Horb a. N. Bei den Schützen fühlen sich viele zu Hause

Der Bericht des Jugend- und Schießleiters Kai Kocheise beinhaltete die sportlichen Erfolge der vergangenen sowie aktuellen Saison. Ebenso steuerte Kocheise ausführliche Analysen zu den einzelnen Wettkämpfen bei. Die 33 aktiven Schützen gliedern sich unter anderem in jeweils zwei Juniorinnen und Junioren sowie zehn Jugendliche und Schüler (drei weiblich, sieben männlich) auf. Neun Teilnehmer umfasst die Damenklasse, während die Herrenklasse derzeit mit zehn aktiven Schützen aufwartet. Bei den Bezirksmeisterschaften 2018 holten die Schützen des Schülerteams Lina Weiß, Lisa Haibt und Gerik Mahler mit dem Luftgewehr (LG) den ersten Platz in der Mannschaftswertung. In den Disziplinen "LG 3 x 10" und "LG liegend" sicherten sich die Schüler Johannes Gaiser, Benedikt Gaiser und Gerik Mahler ebenfalls den ersten Platz. An diese Leistung knüpften auch die Herren an, die in der Disziplin "LG" mit 1162 Ringen sogar einen neuen Rekord bei den Bezirksmeisterschaften aufstellten. In der Herren Einzelwertung "LG" holte sich Daniel Dettling den ersten Platz, während Markus Kirchner den dritten Platz erreichte. Beim Kleinkaliberschießen mit Zielfernrohr holte Kai Kocheise den Titel, dicht gefolgt von Sebastian Schwartz auf dem zweiten Platz. Einen weiteren Rekord konnten die Herren (Daniel Dettling, Markus Kirchner, Kai Kocheise) im LG-Schießen bei den Landesmeisterschaften aufstellen, wo sie mit 1154 Ringen der Konkurrenz davonzogen und sich den ersten Platz holten.