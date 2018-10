Horb a. N. "Behaltet ein gesundes Misstrauen zur Politik"

Gut anderthalb Stunden hatte Esken mit Mitgliedern der BI Hau und Holzwiese den Wald angeschaut und diskutiert. Im Kneiple am Mittwochabend dann ihre erste Bilanz: "Ich finde es sehr positiv, dass sich die BI nicht darauf beschränkt, vor der eigenen Haustüre zu kehren, sondern sich mit anderen BIs vernetzt und übergeordnete Ziele verfolgt. Ich hoffe, dass die kommunale Bürgerbeteiligung auch in der Kommunalpolitik wirklich ernst genommen wird –­ nicht nur, wenn es einen Bürgerentscheid gibt. An Stuttgart 21 oder dem Hambacher Forst sieht man, was passiert, wenn Politiker das nicht wahrnehmen und die Prozesse eskalieren!"

Esken erinnert daran, dass sie in Calw selbst eine Bürgerinitiative gegründet hat: "Das war gegen die geplante Verfüllung des Baches, um die Tälesbach-Deponie abzustützen –­ auch mit Abraum aus Stuttgart 21. Die Verfüllung haben wir damals nicht verhindern können. Beim Problem hier in Ahldorf überlege ich mir, ob es Sinn macht, dass ich von außen aus Moderatorin Einfluss nehmen kann."

Die SPD-Bundestagsabgeordnete spricht sich nicht direkt gegen das geplante Gewerbegebiet aus: "Das ist eine Frage der Interessen-Abwägung. Interkommunale Gewerbegebiete sind eine Möglichkeit, flächenschonender vorzugehen."