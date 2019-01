Horb a. N. Begegnungstag auf Liebfrauenhöhe

Horb. Unter dem Motto "Leben ist Bewegung" steht am Donnerstag, 17. Januar, der Begegnungstag auf der Liebfrauenhöhe in Ergenzingen. Er richtet sich an Frauen der Region des Katholischen Deutschen Frauenbundes der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dieser Tag soll den Frauen Gelegenheit bieten, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen, sich mit anderen auszutauschen und persönlich neue Erkenntnisse zu gewinnen.