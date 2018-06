Horb a. N. Baupfusch? Rathaus verspricht Ermittlung

Horb. Der Schwarzwälder Bote hatte Dienstag vor einer Woche angefragt, was das Rathaus vom Baupfusch weiß. Am gestrigen Montag wollte der Schwarzwälder Bote wissen, ob es schon erste Antworten gibt. Pressesprecher Christian Volk: "Wie Ihnen bereits letzte Woche mitgeteilt, werden wir den Sachverhalt prüfen." Das Rathaus verspricht gründliche Ermittlungen. Das ist auch gut so. Denn: Gestern hatte der Schwarzwälder Bote neue Indizien für einen Baupfusch am Parkhaus Marktplatz aufgedeckt.

Fakt ist, dass die Metallstreben am 1,7 Millionen Euro teuren Parkhaus nach vier Jahren schon rosten. Der Verdacht: Die Metallstreben wurden vorgebohrt, dann lackiert und montiert. Weil sich die ausführende Baufirma aber offenbar vermessen hatte, waren die vorgebohrten Löcher falsch. Offenbar wurde per Hand nachgebohrt. Und an diesen handgebohrten Löchern fängt es am Abgang Grabenbach schon an zu rosten.

Für einen Stadtrat, der damals über den Neubau des Parkhauses mit abgestimmt hatte, ist das eine schlechte Nachricht. Er sagt: "Das schlimmste wäre, wenn es jetzt schon Korrosion gibt. Wenn etwas in Horb schief läuft, dann wohl richtig."