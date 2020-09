Horb a. N. Bauleiter führt über Hochbrücken-Baustelle

Am Ende der Kurve bergab Richtung Horb ist der Asphalt schon weg. Vorne ist noch der Unterbau vor der berühmten historischen Stadtkulisse zu sehen. Drehung nach rechts. Die Bäume sind weg – man blickt über das Neckartal. Unten kurvt der Doppelstock-IC in die letzte Kurve hinter Mühlen aus Horb, daneben die Autos, die über Ahldorf und Mühlen Richtung Horb fahren. Noch weiter nach rechts Richtung Nordstetten gedreht – und da, wo die Straße war, haben die Bagger schon im Halbrund fast die komplette ehemalige Straße weggeknuspert. Nach unten geht es gut 20 Meter in die Tiefe.