Horb a. N. Bauern und Jäger heillos zerstritten?

Horb-Dettingen. Gerhard Faßnacht (Altheim), Vorsitzender des Kreisbauernverbands, hatte dazu Kreisjägermeister Herbert Ade (Talheim) eingeladen. Probleme gibt es genug zwischen den beiden Lagern, und das umstrittene Jagd- und Wildtier-Management-Gesetz (JWMG) ist nicht ganz unschuldig daran. Deshalb sollten die Referenten des Abends den offensichtlichen Gesprächsbedarf mit Fakten und Erkenntnissen bereichern und fundamentieren.

"Schadensverhütung müssen wir mit den Jägern gemeinsam diskutieren", lautete dann auch die Forderung Faßnachts zu Beginn der Veranstaltung. Heiner Klett (Ravensburg), Agrarrechts-Referent des Landesbauernverbands Baden Württemberg, lieferte hierzu die rechtlichen Regelungen des Wildschadenersatzes. Mit seiner Anregung, Biber wie auch Wolf in das Jagdrecht mit aufzunehmen, steht er nicht alleine. Festgestellte Schäden der Bauern sollten vor allem binnen sieben Tagen der zuständigen Gemeinde gemeldet werden – dies schreibe inzwischen das JWMG zwingend vor. Er appellierte an Bauern und Jäger gleichermaßen, dass sie sich in solchen Fällen gütlich einigen sollten. Überhaupt sollte ein ständiger Dialog zwischen den Interessengruppen bestehen.

Die "Regiejagd" als Alternative sowie zeitgemäße Jagdbewirtschaftung am Beispiel der Stadt Pfullingen waren dann ein Thema für die anwesenden Jäger, das Professor Rainer Wagelaar (Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg) anschaulich präsentierte. Das ausgearbeitete Bejagungskonzept (Pfullinger Modell) geht zurück auf einen Beschluss des dortigen Gemeinderats vom März 2015, der vorsieht, die auslaufenden Jagdpachtverträge nicht mehr zu verlängern. Stattdessen wurde die Hochschule mit der Entwicklung eines Bejagungskonzepts beauftragt, welches nun als "Modellhafte Entwicklung und Umsetzung eines Wildtiermanagementkonzepts unter jagdlicher Eigenregie" gehandhabt wurde. Es sieht zwei Varianten vor: Eigenjagd und die Abtrennung und Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks durch die Jagdgenossenschaft sowie in zweiter Variante die "Bewirtschaftung der städtischen Eigenjagd und des gemeinschaftlichen Jagdbezirks in Regie". Nach den Vorträgen wurde unter Jägern und Bauern heftig diskutiert. Richard Koch (Seewald) war der erste, der die Veranstaltung vorzeitig verließ. Er konnte weder von den Landwirten noch von den Hochschul-Mitarbeitern beruhigt werden.