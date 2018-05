Horb a. N. Baubetrug beim Parkhaus Marktplatz?

Ein schlimmer Verdacht: Der Schwarzwälder Bote hatte vergangene Woche beim Rathaus nachgefragt: Aus welchem Material sind die farbigen Streben am Parkhaus Marktplatz in der Wintergasse? Die Antwort von Stadtsprecher Rolf Kotz vom Freitag, 25. Mai: "Das Parkhaus Marktplatz in der Wintergasse ist mit Aluminium L-Winkeln verschalt. Die Verschalung wurde – nach vorheriger Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat und Städtebau- und Sanierungsausschuss – so auch in der Ausschreibung definiert und ausgeführt."

Die Nachforschungen beginnen

Recherche bei Wikipedia – dort heißt es: "Die Magnetische Suszeptibilität liegt bei Raumtemperatur bei 0,62 × 10−9 m³/kg, womit Aluminium praktisch gesehen unmagnetisch ist." Der Grund für die Verkleidung mit Alumium, die der Gemeinderat am 14. Mai 2013 beschlossen hat, steht in der Drucksache 73/2013.