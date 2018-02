Horb a. N. Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt

Horb-Dießen. Bei der Verlegung von Abwasserrohren ist am Montag gegen 9 Uhr im Bereich der Haugensteiner Mühle zwischen der Oberiflinger Straße und der Landesstraße 398 ein 32-jähriger Mitarbeiter einer Baufirma durch sich lösendes Erdreich teilweise verschüttet und dabei lebensgefährlich worden. Wie die Polizei berichtet, konnte der Mann mit Hilfe der Kollegen und eines Baggerfahrers aus dem Erdreich gerettet und von den Rettungskräften notärztlich versorgt werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom Gewerbeaufsichtsamt und der Polizei aufgenommen und dauern derzeit noch an.