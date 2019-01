Horb a. N. "Basics" der Jugendarbeit

Das Seminar findet von Dienstag, 5., bis zum Samstag, 9. März, im frisch renovierten "alten Pfarrhaus" in Gösslingen statt. Es können sich alle interessierten Jugendlichen im Alter von 14 bis 27 Jahren anmelden. In dieser Seminarwoche werden in praxisorientierten Einheiten die "Basics" der Jugendarbeit vermittelt. Zu den Themen zählen Rechtliches wie zum Beispiel die Aufsichtspflicht und das Jugendschutzgesetz, aber auch Pädagogisches wie die Spiele- und Erlebnispädagogik.

Egal ob als Betreuer oder Betreuerin bei der Stadtranderholung, einer Kinder- oder Jugendfreizeit, im Sportverein oder als Oberministrant/in: Eines verbindet sie alle – die Jugendarbeit! "Viele motivierte Jugendliche in der Region Horb-Freudenstadt entscheiden sich, selbst eine Gruppe zu leiten und somit auch die Verantwortung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu übernehmen", berichtet der BDKJ.

Geleitet wird die Woche von Madline Cabon (Jugendreferat Stadt Horb), Elisabeth Wütz (BDKJ-Dekanatsjugendreferentin), Sabine Lietz (Referentin KJR Freudenstadt), Jan Koelblin (BDKJ-Kursteamer Baiersbronn), Lars Vieth (BDKJ-Kursteamer Freudenstadt), Majella Vater (BDKJ-Dekanatsjugendseelsorgerin) und Tom Schmidt, (DHBW-Student Jugendreferat Horb).