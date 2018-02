Horb a. N. Barth in Ketten abgeführt

In Nordstetten sei bisher gute Luft gewesen und jetzt soll die Hochbrücke kommen. "Sie tuat Nordstetta nur schada, der Feinstaub und der Krach, do gibt’s Klaga." Das Schloss, das Wahrzeichen werde hinter Aufständerungen und Lärmschutz verschwinden. Wenn die B 32 noch einmal gesperrt wird, meinte sie, würden sich der Lidl und der Netto in Empfingen freuen. Wenn Nordstetten fehle, könne man das Einkaufszentrum nie zum Laufen bringen. "Des Einzige was do lauft, isch d’ Rolltrepp." stellte sie fest. Eine böse Überraschung erlebte der Ortschaftsrat, als er für den Ausbau der Scheibenbußstraße eine Rechnung von mehr als 100 000 Euro erhielt. Einiges soll 2018 passieren. "Mir schaffet 40 Bauplätz zum allgemeinen Wohl, dann bleiben Kindergärten und d’ Schula voll."

Ab sofort soll aber in Nordstetten die Narretei regieren und Edith Barth freute sich: "Ab heute isch mei schönster Tag, weil i met euch feira mag." Unter Begleitung des Musikvereins führen die Tolpatsch ihren Maskentanz auf. Im Anschluss an die Schlüsselübergabe ging es dann beim Kappenabend bei Lucio hoch her. Zum Schluss gab es noch ein Ständchen für Ingo Schulze zum 70. Geburtstag.