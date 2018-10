Horb a. N. Banken befinden sich in schweren Zeiten

Anschließend gab Vorstand Dieter Walz den Volksbank-Mitgliedern einen umfassenden Bericht über die Entwicklung der Bank. Doch auch er, sowie später sein Vorstandskollege Reinhold Haschka, kamen in ihren tendenziellen Betrachtungen nicht an der Zinspolitik vorbei. Walz betonte, dass sich in Deutschland eine berechtigte Konjunkturskepsis breit mache.

Mit Blick auf die Zahlen in den ersten drei Quartalen 2018 konnte der Vorstand wie folgt berichten: "Im Kreditgeschäft muss wieder von stagnierenden Verhältnissen gesprochen werden. Hatte man im Jahr zuvor elf Millionen zu verzeichnen, so sind es in diesem Jahr nur sechs Millionen." Walz relativierte jedoch, dass man andererseits berücksichtigen müsse, dass pro Jahr knapp 50 Millionen als Tilgungen zurückfließen. Walz weiter: "In Zeiten der historisch niedrigsten Zinsen sind ausschließlich bei den langfristigen Darlehen Zuwächse erfolgt. Doch die Entwicklungskurve für Geldanlagen zeigt nach oben." Und weiter: "Die Geldanlagen unserer Kunden sind um 28 Millionen auf 661 Millionen Euro angestiegen, das entspricht einem Wachstum um 4,4 Prozent. Neben diesen 661 Millionen Euro sind weitere 384 Millionen Euro in Wertpapieren, beziehungsweise bei der R+V Lebensversicherung und der Bausparkasse angelegt", zeigte Walz einen Trend auf.

Die traditionellen Festgeldanlagen – also befristete Gelder mit einem Anlagezeitraum von bis zu zwei Jahren – gehen per Saldo jedoch um ein gutes Drittel zurück. Inzwischen seien zwei Drittel aller Geldanlagen auf täglicher Fälligkeit angelegt. Das möge daran liegen, dass die Zinssätze quasi überall nahe bei null sind und es lohne sich nicht mehr, das Geld für ein bis zwei Jahre oder länger anzulegen, glaubt Walz.

Weniger Rücklagen

In seinem Gesamtfazit stellte Walz fest, dass sich der rückläufige Trend der Ergebnissituation weiter fortsetze, die Vermögenslage seines Hauses jedoch stabil bleibe. "Weniger Ergebnis bedeutet weniger Rücklagen und weniger Dividende. Es geht nun darum, schwierige Zeiten durchzustehen und gleichzeitig für die Zukunft vorzusorgen", so die verhalten optimistische Grundtendenz.

Trotz aller Probleme am Geldmarkt, völlig veränderten Situationen, zum Teil auch durch die Digitalisierung, durfte er für sein Haus feststellen: "Unsere Bank hat eine gut geordnete Eigenkapital- und Vermögenslage. Das ist das Ergebnis eines hohen Vertrauens unserer Mitglieder und Kunden – dafür herzlichen Dank."

Zur Abrundung seines Berichtes ging Dieter Walz noch auf die Geldvermögensbildung der Deutschen ein, die alle zusammen sechs Billionen Euro, das sind umgerechnet 6000 Milliarden Euro, auf der hohen Kante haben. Leider kam hier auch das Wort "Kaufkraftverlust" vor und er reicherte seinen Vortrag zusätzlich mit einigen philosophischen Ansätzen an. Einer davon lautete: "Wer nicht mehr sät – also nicht offen und mutig ist für Neues – der braucht sich nicht wundern, wenn er irgendwann mal nichts mehr zum Ernten beziehungsweise zum Leben hat."