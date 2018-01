Horb a. N. Bald wird Altheims neue Glocke gegossen

Man habe von kommunaler Seite im vergangenen Jahr zwar keine besonders großen Projekte auf den Weg gebracht, doch sei als Nahversorgungsmarkt der Mühleladen genehmigt, und in den Mühlwiesen wurde bereits mit den Erdarbeiten begonnen.

"Diese neue Einkaufsmöglichkeit, mit größerem Angebot als bisher, ist eine Bereicherung für den Ort", stellte Becht fest. Das zweite Projekt sei der Glockenträger mit Glocke auf dem Friedhof, für den viele Bürgerinnen und Bürger über Jahre hinweg gespendet haben. Anfang des Jahres soll die Glocke im Beisein einer Altheimer Delegation gegossen werden. Nicht wirklich zur Freude aller wird außerdem aus der alten Leichenhalle auf dem Friedhof ein Columbarium, eine letzte Ruhestätte für feuerbestattete Bürger. Für "ein bisschen Wirbel" sorgte im November die Nachricht, dass Ortschaftsrat Gunther Kaupp den Ortschaftsrat aus persönlichen Gründen verlässt, und Ortsvorsteher Andreas Bronner setzte mit seinem Rücktritt zum Jahresende ein besonderes Signal.

"Die Wahl als Nachfolger für Andreas Bronner fiel auf mich, und ich habe sie gerne angenommen. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, was mich und die Ortschaft an neuen Projekten erwartet. Mit meinen Stellvertretern und dem ganzen Gremium werden wir die Sache gemeinsam und zum Wohle Altheims angehen", versprach die neue Ortsvorsteherin. "Andreas Bronner hat uns eine gut dastehende Ortschaft übergeben. Altheim ist gut versorgt mit Kindergarten, Schule, zwei Arztpraxen, Metzger, Bäcker und vielen örtlichen Gewerbetreibenden. Dafür an dieser Stelle, lieber Andreas, ein herzliches Dankeschön an dich."

Der so Gelobte stand etwas abseits im Hintergrund und hörte sich die Dankesworte tief bewegt an. Sylvia Becht dankte weiterhin allen für das in sie gesetzte Vertrauen und unterstrich, dass sie sich auf die Zusammenarbeit freut.

Peter Rosenberger, der auch die Grüße des Gemeinderats überbrachte, sagte ihr seine volle Unterstützung zu. Den Rücktritt von Andreas Bronner nannte er ein "einschneidendes Ereignis" und freute sich für Altheim, dass es übergangslos gelang, mit Sylvia Becht eine Nachfolgerin im Ehrenamt für den Mann zu finden, der die Geschicke des Dorfes so lange Zeit gelenkt hatte. Als Stadtoberhaupt erinnerte er auch an einige Highlights in der Kernstadt, zu denen er das Landesmusikfest genauso zählte wie die die Eröffnung von Busbahnhof und Einkaufszentrum. Rosenberger wertete das zurückliegende Jahr als ein gutes Jahr. "Wir sind als Stadtverwaltung heute handlungsfähig und Ende 2019 schuldenfrei." In unserer langfristigen strategischen Auslegung haben Bestandserhaltungsmaßnahmen Vorrang – deshalb haben wir die Ortsbudgets für die nächsten fünf Jahr nochmals deutlich erhöht", erklärte Rosenberger, der auch an den Masterplan und die durchgeführten Stadtteilkonferenzen erinnerte.

Er betonte nochmals, dass er gerne in den Ort kommt, und versprach: "Gemeinsam kriegen wir’s in Altheim hin."

Das Miteinander, das in einer Richtung an einem Strang ziehen, stand in allen Neujahrsansprachen, sei es bei der von Becht, von Peter Rosenberger oder den kirchlichen Vertretern Dewikar Schilling und Dekan Armin Noppenberger (katholische Kirche) sowie Steffi Martini, die für die evangelischen Christen aus Altheim sprach, im Mittelpunkt der Ausführungen.

Bevor man die Feierstunde in lockerer Runde fortsetzte, durfte Sylvia Becht ihre erste Ehrung vornehmen. Helmut Grenz, langjähriger Vorstand des TSV Altheim, mit allen Auszeichnungen von WLSB und dem Verein bedacht, inzwischen Ehrenmitglied und Ehrenvorstand des Vereins, wurde für seine enormen Verdienste im Ehrenamt nun auch noch mit der Ehrenmedaille der Ortschaft Altheim ausgezeichnet. Da verschlug es selbst dem sonst so schlagfertigen Funktionär im Ruhestand die Sprache.