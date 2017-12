Horb a. N. Bald weitere Apotheke in der Stadt

Im Oktober dieses Jahres hat die Kreissparkasse das neu renovierte Beratungscenter in Horb der Öffentlichkeit übergeben. Die Umgestaltung mache es möglich, einen Teil des Gebäudes zu vermieten – hierfür stehen zwei Ladenflächen zur Verfügung. Nun heißt es in einer Pressemitteilung der KSK: "Die Kreissparkasse freut sich, dass für eine der beiden Ladenflächen eine Mieterin gefunden werden konnte: Frau Dr. Monika Rönfeldt-Büttel, seit 20 Jahren Besitzerin der Apotheke am Bahnhof in Herrenberg, wird in ihrer Heimatstadt Horb eine zweite Apotheke eröffnen, die sie auch persönlich leiten wird. Frau Dr. Rönfeldt-Büttel freut sich auf Ihre Aufgabe am neuen Standort im Gebäude der Kreissparkasse in Horb und sieht in der Apotheken-Neugründung eine Stärkung der medizinischen Versorgung in Horb."

Die KSK sieht damit einen optimalen Standort: Die zukünftige Apotheke sei verkehrsgünstig gelegen: direkt am neuen Busbahnhof und am Bahnhof sowie gegenüber den Activ-Arkaden. "Die neue Neckar-Apotheke in der Horber Dammstraße wird zeitgemäß und kundenorientiert aufgestellt sein, mit einer modernen, großzügigen Einrichtung sowie einem automatischen Warenlager." Nach der geplanten Sanierung des elterlichen Hauses wird Rönfeldt-Büttel auch ihren privaten Lebensmittelpunkt wieder nach Horb verlegen.

Die Umbauarbeiten sollen im Januar beginnen, die Eröffnung der neuen Neckar-Apotheke ist für Mitte 2018 geplant. "Die Kreissparkasse leistet damit einen weiteren Beitrag zur Aufwertung des gesamten Areals rund um den neuen Busbahnhof und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Horb." Die weitere Ladenfläche mit zirka 100 Quadratmetern stehe noch zur Vermietung an. Die Neckar-Apotheke wird die vierte Apotheke in Horb sein. In der Neckarstraße gibt es die Kristall-Apotheke, in der Wilhelmstraße die Stadt-Apotheke und in der Schillerstraße die Schiller-Apotheke.