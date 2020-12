Horb a. N. Bald soll erst einmal Ruhe einkehren

Freitag, 15 Uhr, Nordstetten, an der ehemaligen Einfahrt der Hauptstraße in die B 32: Hier erinnert nur noch wenig an das frühere Bild. Von den einstigen Straßen existieren allenfalls ein paar Reste, doch zumeist fahren die Baumaschinen über lehmige Schuttpisten – eine Großbaustelle, auf der 40 Personen arbeiten.

Einige Leute vom Regierungspräsidium sind gemeinsam mit Anliegern und Kommunalpolitikern zum Termin auf die Baustelle gekommen. Baudirektor Erik Lang von der Abteilung Straßenwesen und Verkehr des Regierungspräsidiums Karlsruhe und Bauleiter Rainer Gumz wollen sich die Kritik anhören und Gelegenheit geben, den Stand der Bauarbeiten anzuschauen.

Die "Lärm-Monster"

Die Gruppe biegt nach rechts Richtung Autobahn ab. Die B 32 ist dort eine Bauschneise, rechts einige Häuser, links türmt sich eine Schutthalde, dahinter steht eine Maschine, die man nicht sieht, aber leise rumpeln hört. "Das ist doch nicht lauter als ein Vogel, oder?", fragt einer der Männer vom Bau. Die unsichtbare Maschine ist eine mobile Steinbrech-Anlage, die Bauschutt zerkleinert. Sie ist eines der großen "Lärm-Monster" dieser Baustelle. Das andere ist ein Meißelbagger, der den felsigen Untergrund bearbeitet. Lang rechtfertigt dessen Einsatz: "Wir haben hier außergewöhnlich viel Fels im Baugrund." Der Baudirektor bittet um Verständnis: "Wir wollen diese Maßnahme nicht gegen die Bevölkerung machen. Ich weiß, dass Sie hier viel mitmachen. Wir wollen es so hinbekommen, dass die Schmerzen nicht groß sind. Deshalb wollen wir wissen, wo die Probleme am größten sind."

Leidende Anlieger

Am schlimmsten sind die Steinbrech-Anlage und der Meißelbagger. Ein Nachbar erzählt von den Schlägen dieser Maschine: "Im Vergleich zu jetzt war es vorher wie Urlaub. Wenn Sie meißeln, dann wackelt bei mir der Schreibtisch. Das geht einem auf den Zeiger, und zwar furchtbar."

Laut Lang soll sich das ändern. Anstelle des Baggers soll eine Grabenfräse eingesetzt werden, die angeblich leiser ist und die Arbeit schneller erledigt. Und die Arbeiten mit der Steinbrech-Anlage sollen noch dieses Jahr fertig sein, dann wird auch die Schutthalde wieder verschwinden, verspricht Lang. Die Südmauer an der B 32 soll so schnell wie möglich gebaut werden. Er versucht auch, Lösungen für die anderen Probleme zu finden, über die geklagt wird: Reifendreck auf den Nordstetter Straßen, Staub auf Fenstern und Fassaden, Arbeiten am Sonntag (Firma sei verklagt worden) und Piepstöne der Lastwagen (aus Sicherheitsgründen nicht anders machbar). Für all das soll im Rahmen der Möglichkeiten Abhilfe geschaffen werden.

Frust sitzt tief

Die ehemalige Ortsvorsteherin Edith Barth ist aber so leicht nicht zu beruhigen: "Die Nerven liegen blank." Barth wirft dem RP falsche Planung und mangelnde Information vor. "Ich selbst bin für Projekte verantwortlich. Bei solch einer Leistung würde ich fristlos entlassen. Ich habe mit viel gerechnet. Aber bei zehn bis zwölf Stunden täglichem Lärm reicht es. Wir können mit den hundert Dezibel nicht mehr leben."

Lärmgutachter kommt

Lang berichtet, dass ein Lärmgutachter beauftragt wurde. Er soll nächste Woche mit seinen Messungen anfangen. Was genau gemessen wird, weiß der Baudirektor aber nicht: "Das ist nicht mein Fach." Er fügt an, dass es in seiner Dienstzeit, zirka 20 Jahre, noch nie solche Beschwerden über eine Baustelle gegeben hat, wie es jetzt in Horb der Fall ist.

OB hofft auf Einigung

Das Regierungspräsidium, so Lang weiter, ist gesprächsbereit; Bauleiter Gumz nimmt Beschwerden entgegen. In Zukunft will man auf die Horber zugehen und regelmäßig informieren.

Oberbürgermeister Peter Rosenberger sagt: "Ich hoffe, dass jetzt ein Schalter umgelegt wurde. Wir haben hier ein Jahrhundertprojekt und es ist schade, wenn jetzt Negativstimmung aufkommt." Der Lärmschutz sei bereits im Haushalt aufgenommen.

Jetzt steht eine wortwörtliche Ruhepause bevor: Ab 18. Dezember werden die Arbeiten für einige Wochen eingestellt.