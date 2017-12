Horb a. N. Bald herrschen in Mühringen die Narren

Horb-Mühringen. Die Krattenmacher Schantle gibt es seit 60 Jahren und der Närrische Freundschaftsring selbst feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Die Narrenzunft Mühringen gehörte 1967 zu den Gründungsmitgliedern. Das Ringtreffen in Mühringen vom 26. bis 28. Januar ist die Auftaktveranstaltung im Jubiläumsjahr des Närrischen Freundschaftsrings Neckar-Gäu. Die offizielle Feier mit einer Häsausstellung findet im Herbst 2018 in Horb in der Hohenberghalle statt.

Das Ringtreffen in Mühringen startet am Freitag, 26. Januar, mit einem "Narrenfreitag" mit der Band "Fashion" im Festzelt auf dem ehemaligen Dehner-Gelände. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Samstag geht es um 13.30 Uhr los mit dem Kinderumzug von der Spielstraße bis zum Dehner-Gelände mit allen Jungnarren der Narrenzünfte des Närrischen Freundschaftsrings mit anschließendem Narrentreiben und Unterhaltung im Festzelt. Weiter geht es um 19.30 Uhr mit einem Brauchtumsabend mit der Band "Fashion", an dem sich alle Narrenzünfte des Freundschaftsrings Neckar-Gäu beteiligen.

Krönender Abschluss wird am Sonntag der große Umzug mit allen Zünften des Närrischen Freundschaftsrings sein, der an der Kurve beim DRK-Heim startet. Mühringen wird an diesen Tagen für den Durchgangsverkehr total gesperrt sein. Es bestehen Parkmöglichkeiten am Ortsrand.