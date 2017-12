Horb a. N. Bald gibt es einApotheken-Quartett

Horb. Die Betreiberin ist eine echte Horberin. Die allerdings ihr Apothekerleben woanders verbracht hat. Monika Rönfeldt-Büttel ist seit 20 Jahren Besitzerin der Apotheke am Bahnhof in Herrenberg. Doch jetzt geht es zurück zu den Wurzeln, obwohl sie eigentlich auch nicht richtig weg gewesen sei, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. "Meine Eltern haben ihr Haus in Horb, mein Papa ist im vergangenen Jahr leider gestorben. Ich war in den letzten Jahren jede Woche zwei bis drei Tage in Horb, um mich um meine Eltern zu kümmern."

In den 80er-Jahren absolvierte sie ihr einjähriges Apotheker-Praktikum in der Schiller-Apotheke. "Ich kenne die Familie Theurer sehr gut." Dass die Horber Kernstadt bereits drei Apotheken hat (siehe auch Bericht unten), sieht die 52-Jährige nicht als Problem. "Es gab früher in der Stadt auch schon vier Apotheken und das hat auch funktioniert." Auch den Online-Handel sieht sie nicht als Problem an. "Der macht nur zehn Prozent aus."

Sie wolle mit der Apotheke einen Mosaikstein für die gute Entwicklung von Horb beisteuern. "Derzeit stirbt die Stadt aus. Aber Horb hat Potenzial. Es ist gut, wenn jemand auch mal von außen kommt und einen Input gibt." Die Apotheke sei eine Stärkung für die medizinische Versorgung in Horb.