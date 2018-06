Horb a. N. Bahnpendler beschweren sich

Dazu Kern: "Wie oben beschrieben, waren die Antworten auf einige dieser Punkte aus Ihrem Hause nicht zufriedenstellend." Jetzt, so Kern, treffe die nächste Hiobsbotschaft ein, da die Gäubahn offenbar für zwei Jahre oder noch länger bereits in Vaihingen enden und nicht wie üblich den Stuttgarter Hauptbahnhof ansteuern soll.

Kern weiter: "Die Bahn hat in der Vergangenheit beteuert, dass diese Unterbrechung lediglich rund ein halbes Jahr dauern würde. Für die Tausenden Pendler auf der Strecke, darunter viele aus dem Landkreis Freudenstadt, hieße das, in Vaihingen auf die ohnehin überlastete S-Bahn ein weiteres Mal umsteigen zu müssen, was die Erreichbarkeit knapper Anschlussverbindungen am Stuttgarter Hauptbahnhof weiter erschwert. Aus Ihrem Hause ist laut Medienberichten die Problematik schon länger bekannt und soll in Gesprächen mit der Bahn geklärt werden. Die Bürgerinnen und Bürger können nicht nachvollziehen, wenn einerseits Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in Stuttgart drohen und andererseits die Bahn die Zugverbindungen in erheblichem Maße unattraktiver macht."

Kern bittet deshalb den Minister und den Konzernbevollmächtigten, ihn darüber zu informieren, "in welcher Weise auf eine konstruktive Lösung der absehbaren Probleme hingewirkt wird, damit einerseits der Zeitraum der Sperrung verkürzt werden kann und andererseits die Umstiegszeit so kurz wie möglich gehalten wird."

Kern fragt abschließend: "Wäre es beispielsweise eine Option, die Gäubahn bis Stuttgart-Feuerbach zu führen, damit von dort aus umgestiegen werden kann?"