Horb a. N. Bahn kriegt die volle Ladung ab

Horb. Die 36. Horber Schienentage. Organisator Rudolf Barth ist bester Laune. Denn: Mit Ralf Jahncke hat er einen seiner Wunsch-Referenten bekommen. Barth: "Der polarisiert und ist engagiert. Dass er zu uns gekommen ist, obwohl sein Flieger um 22 Uhr ab Frankfurt geht, ist ein echter Freundschaftsdienst."

Bürgermeister Ralph Zimmermann (FDP) spricht zunächst das Grußwort: "In Relation zum Auto ist der Zug ein sehr zuverlässiges Verkehrsmittel. Es sei denn, es passiert was wie in Rastatt mit dem Tunnel-Einbruch. Dann bekommen auch die Horber mit, was es bedeutet, wenn der Güterverkehr über unsere Schienen umgeleitet wird. Horb hat eine echte Schlüsselfunktion als Bahnknotenpunkt, und wir sind gespannt, was die Horber Schienen-Tage diesmal an neuen Impulsen bringen."

Und der erste Referent bringt gleich richtig Pfeffer in die Diskussion. Jahncke, selbst Kind eines Spediteurs, ist inzwischen geschäftsführender Gesellschafter der Logistikberatung Trans Care. Er hat, wie er in Horb erzählt, zwischen 2003 und 2010 die russische Bahn umgebaut. Gerade ist er für die slowenische Bahn tätig.