Horb a. N. Bäume leiden unter sorglosen Spaziergängern

Nicht im Wald rauchen

Zumal Trockenheit dem Borkenkäfer in die Karten spielt. Ohne ausreichend Wasser sind die Bäume viel weniger vital und haben dem Schädling nichts entgegenzusetzen. "Als erste Reaktion auf einen Borkenkäfer-›Einbohrversuch‹ wehren sich gesunde, vitale Fichten, indem sie den Käfer an der Bohrstelle mit Harzfluss abtöten." Dieser Mechanismus funktioniert nur, wenn der Baum mit genügend Wasser versorgt ist. "Im Extremfall kommt es zum schlichten Absterben, also Dürrwerden durch Wassermangel, durch Borkenkäfer oder andere Schädlinge. Für den Wald stellt eine solche Trockenheit daher ein durchaus ernstes Problem dar."