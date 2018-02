Horb a. N. B 32 wird mehrmals voll gesperrt

Auch für alle, die durch Horb müssen, heißt das wahrscheinlich: Stau und Zeitverlust­ – beispielsweise in der Mühlener Straße. Das Regierungspräsidium kündigt an, dass die erste Vollsperrung am Donnerstag, 8. Februar, morgens startet und am Freitag, 10. Februar, abends zu Ende sein soll. Die nächste Vollsperrung startet dann am Dienstag, 13. Februar bis Freitag, 17. Februar.

Ab Montag, 19. Februar, dann der nächste Stau-Nerv: Jetzt wird die Bundesstraße bis Donnerstag, 23. Februar, zwischen Horb und Nordstetten halbseitig gesperrt. Das heißt: Eine Ampel regelt dann den Verkehr.

Der örtliche Verkehr wird in diesem Zeitraum sowohl in Fahrtrichtung Horb wie auch in Richtung A 81 über die K 4785 (in Richtung Ahldorf), die K 4769 (nach Mühlen) sowie die L 370 nach Horb umgeleitet. Für den überörtlichen Verkehr von der Autobahn A 81 kommend in Richtung Horb/Freudenstadt sollen entsprechende Schilder bereits an den vorgelagerten Anschlussstellen auf der Autobahn aufgestellt werden, damit der Verkehr bereits an den Anschlussstellen Rottenburg beziehungsweise Empfingen abgeleitet wird.

Doch warum schon wieder der Sperrungs-Nerv? Er wird dazu führen, dass ein bisschen mehr Hochbrücken-Lust aufkommt. Uwe Herzel, Sprecher des Regierungspräsidiums: "Es werden sowohl geologische Arbeiten als auch Baumfällungen durchgeführt. Unter anderem, damit man mit dem Anschluss der Hochbrücke beginnen kann."

Der zuständige Mitarbeiter des Regierungspräsidiums erläutert: "Wir werden Bäume fällen, die der weiteren geologischen Vermessung im Wege stehen. Dazu werden wir dort freimachen, wo wir Bohrungen machen müssen. Unser Ziel ist es, obwohl die Freigabe durch den Bund für den Bau der Hochbrücke noch nicht da ist, alles soweit vorzubereiten, dass die Bauarbeiten für die Hochbrücke im September oder Oktober beginnen können."

Weil die sogenannten Gründungsarbeiten in diesem Jahr weitergehen sollen, rechnet Herzel mit weiteren Sperrungen der Bundesstraße zwischen Horb und Nordstetten.