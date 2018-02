Horb a. N. B 32: Autofahrer brauchen viel Geduld

In der Mühlener Straße staute sich der Verkehr am Dienstagmorgen vom Ortsschild an stadteinwärts. Denn die B 32 ist auf einer Länge von 1,4 Kilometern gesperrt. Im Rahmen der Vorarbeiten zum Bau der Neckartalhochbrücke lässt das Regierungspräsidium (RP) Karlsuhe hier Bäume fällen, die geologischen Untersuchungen im Weg sind, erklärte die Sprecherin des RP, Irene Feilhauer, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Wer von der Autobahn kommend nach Horb möchte, wird über Mühlen umgeleitet

Der örtliche Verkehr wird in diesem Zeitraum sowohl in Fahrtrichtung Horb wie auch in Richtung A 81 über die K 4785 (in Richtung Ahldorf), die K 4769 (nach Mühlen) sowie die L 370 nach Horb umgeleitet. Für den überörtlichen Verkehr von der A 81 kommend in Richtung Horb und Freudenstadt werden entsprechende Schilder bereits an den vorgelagerten Anschlussstellen auf der Autobahn aufgestellt, damit der Verkehr bereits an den Anschlussstellen Rottenburg und Empfingen abgeleitet wird. Wer von der Autobahn kommend nach Horb möchte, wird über Mühlen umgeleitet. Die Baumfällarbeiten dauern bis kommenden Freitagabend, 16. Februar.