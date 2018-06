Horb a. N. Azubi-Speed-Dating: Der erste Eindruck zählt

Die zentrale Idee ist, den persönlichen Kontakt zwischen Betrieb und Nachwuchskräften in den Mittelpunkt zu stellen, so die Stadt. "Der erste Eindruck" zählt und soll jenseits klassischer Bewertungsmuster die Frage beantworten: "Passen wir zueinander?" Noten, Zeugnisse und Bewerbungsmappen spielen an diesem Tag keine Rolle. Damit wird kein Bewerbungsverfahren ersetzt, jedoch durch eine schnelle, direkte und persönliche Ebene im Vorfeld ergänzt. Es geht darum, den jungen Menschen mit seinen Stärken zu entdecken.

Sämtliche Schüler, die 2019 oder 2020 ihren Schulabschluss machen, können sich anmelden. Nach den Sommerferien wird das Azubi-Speed-Dating in den Schulen vorgestellt und ein Coaching angeboten. Für Eltern und Unternehmen werden im Vorfeld Informationsveranstaltungen durchgeführt. Eine Informationsveranstaltung für interessierte Unternehmen findet am Donnerstag, 21. Juni 2018, um 18 Uhr im Schulungsraum des Technologiezentrums Horb in der Geschwister-Scholl-Straße 10 statt. Beim Azubi-Speed-Dating haben Schüler dann die Chance, sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit einzubringen und konkrete Vereinbarungen über Praktika, Bewerbungen oder sogar Ausbildungsverträge zu treffen.

Ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung ist die Verbindlichkeit. Nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Schüler müssen sich zu der Veranstaltung über die Plattform www.azubi-speed.de verbindlich anmelden. Unternehmen geben mit ihrer Anmeldung die freien Ausbildungs- und dualen Studienplätze für die Jahre 2019 und 2020 an. Abgestimmt auf den angestrebten Schulabschluss können sich die Schülerinnen und Schüler aus dieser Liste vier Gespräche auswählen und sind damit verbindlich angemeldet. Über ein Live-Matching besteht dann noch die Möglichkeit, direkt am Veranstaltungstag weitere Gespräche zu vereinbaren.