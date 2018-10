Horb a. N. Auto-Akrobatik bei "Roselly Stunt and Action Show"

Das Programm der Stuntmänner umfasst das Drifting, eine Auto-Artistik-Darbietung auf zwei Rädern mit zugleich mehreren Fahrzeugen hintereinander und nebeneinander, sowie Synchronfahrten, Crashs, Überschläge, Feuercrash, Quad-Freestyle, Motocross-Freestyle und Body-stunts. Das Meiste davon zeigten sie den begeisterten Zuschauern.

Der Höhepunkt der Veranstaltung kam dann am Schluss. Die Monstertrucks kamen zum Einsatz, und was blieb, war zerquetschtes, plattgefahrenes Blech. Die Show-Fahrzeuge, die schon Tage zuvor auf dem Hohenberg als Blickfänge und Werbefläche ausgestellt worden waren, zermahlten mit ihren Riesen-Reifen und ihrer unvorstellbaren Kraft die einst so stabilen Autos, als wären sie aus Schaumgummi.

"Das enorme Zuschauerinteresse hat uns sehr gefreut. Es zeigt uns, dass die Leute trotz noch so viel Fernsehunterhaltung gerne auch mal den Nervenkitzel bei einer Stunt-Show live erleben wollen. Vielleicht lässt man uns bei unserem nächsten Auftritt dann auch auf dem Festgelände auftreten", so das Fazit von Jacky Roselly zum ersten Gastspiel seiner Truppe in Horb.