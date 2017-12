Horb a. N. Auszeichnungen im Musikverein Dettingen

Für zehnjähriges Musizieren wurde mit der bronzenen Ehrennadel des Blasmusikverbands Baden-Württemberg Joshua Faißt-Astorgano, Lukas Kronenbitter, Laura Ruopp und Louis Sikeler ausgezeichnet. Für 25 Jahre Funktionärsarbeit erhielt Schriftführer Michael Danninger die Fördermedaille in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Auf 40-jährige Mitarbeit in der Vorstandschaft erhielt Kassierer Jürgen Burt ebenfalls die Fördermedaille in Gold mit Diamant und Ehrenbrief ausgehändigt.

Danach zeichnete Vorsitzender Rolf Sikeler die fördernden Mitglieder ebenfalls vom Blasmusikverband aus. Die silberne Ehrennadel für 20 Jahre erhielten: Sigrid Hellstern und Jürgen "Lupo" Roth. Auf 30 Jahren brachten es: Jochen Grötzinger, Wolfgang Kufner und Rudi Schoch. Sie erhielten die goldene Ehrennadel. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant erhielten für 40 Jahre: Peter Friesinger, Walter Grunow, Erich Henger und Karl Legler. Für 50 Jahre erhielt Bernhard Kläger ebenfalls die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Weiter ging der Ehrungsreigen mit der goldenen Vereinsehrennadel für 25-jährige aktive Mitgliedschaft. Ausgezeichnet wurden: Melanie Sattelberger, Jörg Sickler und Sebastian Sickler.