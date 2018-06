Horb a. N. Auszeichnung für Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb

Fünf Botschafter und Botschafterinnen für Demokratie und Toleranz erhielten für das Jahr 2018 eine Auszeichnung. Diese Ehrung ist eine der wichtigsten Anerkennungen für zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland und wird mit jeweils 5000 Euro pro Preisträger honoriert.

Zu den Ausgezeichneten gehörte in diesem Jahr auch der Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb, in dem zwölf Gedenkstätten von Tübingen bis Rottweil zusammenarbeiten. Mitglieder des Verbundes sind die Synagogengedenkstätten in Baisingen, Haigerloch, Hechingen, Rexingen und Rottweil, die KZ-Gedenkstätten in Bisingen, Hailfingen-Tailfingen und im Eckerwald, sowie die Geschichtswerkstatt in Tübingen, der Verein für ein Lern- und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus in Tübingen, die Stauffenberg-Gedenkstätte in Lautlingen und der Löwenstein-Forschungsverein in Mössingen.

Ein Schwerpunkt des Gedenkstättenverbundes liegt in der Arbeit mit Jugendlichen. Der Gedenkstättenverbund hat mit anderen Partnern das Modell der Jugendguides entwickelt. Jugendliche werden grundlegend mit der Arbeit der einzelnen Gedenkstätten bekannt gemacht. Sie erhalten eine Einführung in geschichtliche Forschung und arbeiten dann später selbstständig an den Gedenkstätten.